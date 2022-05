LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: si inizia (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 11.52 Nel gruppo degli inseguitori c’è anche Koen Bouwman (Jumbo-Visma). 11.51 Dietro di loro si sono formati diversi gruppetti. 11.50 Ecco i nomi dei 5 in testa: Jaako Hanninen (AG2R Citroën Team), Luca Covilli (Bardiani-CSF-Faizanè), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Rosa (EOLO-Kometa), Matthew Holmes (Lotto Soudal). 11.48 Si comincia subito a salire. inizia ora il GPM di Valico del Macerone (terza categoria di 3,1 km al 5,8%). 11.47 Escono dal gruppo altri tre corridori. Vedremo se il gruppo lascerà fare. 11.46 Subito grandi scatti in testa al gruppo. Scappano in 5. 11.45 SI PARTE! BUON DIVERTIMENTO! 11.42 Questa l’immagine dalla partenza di pochi minuti fa. Ready? Pronti? ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE11.52 Nel gruppo degli inseguitori c’è anche Koen Bouwman (Jumbo-Visma). 11.51 Dietro di loro si sono formati diversi gruppetti. 11.50 Ecco i nomi dei 5 in testa: Jaako Hanninen (AG2R Citroën Team), Luca Covilli (Bardiani-CSF-Faizanè), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Diego Rosa (EOLO-Kometa), Matthew Holmes (Lotto Soudal). 11.48 Si comincia subito a salire.ora il GPM di Valico del Macerone (terza categoria di 3,1 km al 5,8%). 11.47 Escono dal gruppo altri tre corridori. Vedremo se il gruppo lascerà fare. 11.46 Subito grandi scatti in testa al gruppo. Scappano in 5. 11.45 SI PARTE! BUON DIVERTIMENTO! 11.42 Questa l’immagine dalla partenza di pochi minuti fa. Ready? Pronti? ...

