LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: 100 km al traguardo, distacco del gruppo stabile sui 4’30” (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.13 Risale leggermente ora il distacco del gruppo, sfiorando nuovamente i 5?. 14.10 Finita ora la discesa, la strada riprende a salire leggermente fino allo sprint intermedio di Filetto. 14.07 100 km al traguardo sul Blockhaus. La corsa sta per entrare nel vivo! 14.04 15 km ora separano i battistrada dallo sprint intermedio di Filetto. 14.01 Sempre la Trek-Segafredo in testa al gruppo. Il distacco rimane stabile intorno ai 4’30”. 13.58 108 km al traguardo. La testa della corsa è composta da: Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.13 Risale leggermente ora ildel, sfiorando nuovamente i 5?. 14.10 Finita ora la discesa, la strada riprende a salire leggermente fino allo sprint intermedio di Filetto. 14.07 100 km alsul. La corsa sta per entrare nel vivo! 14.04 15 km ora separano i battistrada dallo sprint intermedio di Filetto. 14.01 Sempre la Trek-Segafredo in testa al. Ilrimaneintorno ai”. 13.58 108 km al. La testa della corsa è composta da: Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – ...

