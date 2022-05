La Libia è una responsabilità (transatlantica) da condividere. Il punto di Cristiani (Di domenica 15 maggio 2022) La visita di Mario Draghi a Washington DC, la prima di un leader occidentale dall’inizio della guerra di aggressione russa in Ucraina il 24 Febbraio di quest’anno, ha ribadito, se ancora ce ne fosse bisogno, la totale identità di vedute esistente tra Italia e Stati Uniti, e – a più ampio raggio – quella tra un’Europa e un’America mai così coese come negli ultimi anni. I tentativi – tutti di parte dei media italiani – di sostenere qualcosa di diverso, da un Draghi ansioso di smarcarsi dagli Stati Uniti annunciando la volontà di lavorare per cessate al fuoco fino alla presunta diversità di veduta su “L’Ucraina che deve decidere cos’è la vittoria, non noi, non hanno superato la prova dei fatti. Nel primo caso, l’Italia – probabilmente in maniera consapevole e voluta, stando agli spifferi washingtoniani – ha semplicemente aperto la strada a una dichiarazione simile degli americani, che ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) La visita di Mario Draghi a Washington DC, la prima di un leader occidentale dall’inizio della guerra di aggressione russa in Ucraina il 24 Febbraio di quest’anno, ha ribadito, se ancora ce ne fosse bisogno, la totale identità di vedute esistente tra Italia e Stati Uniti, e – a più ampio raggio – quella tra un’Europa e un’America mai così coese come negli ultimi anni. I tentativi – tutti di parte dei media italiani – di sostenere qualcosa di diverso, da un Draghi ansioso di smarcarsi dagli Stati Uniti annunciando la volontà di lavorare per cessate al fuoco fino alla presunta diversità di veduta su “L’Ucraina che deve decidere cos’è la vittoria, non noi, non hanno superato la prova dei fatti. Nel primo caso, l’Italia – probabilmente in maniera consapevole e voluta, stando agli spifferi washingtoniani – ha semplicemente aperto la strada a una dichiarazione simile degli americani, che ...

cfbuffa : RT @PossibileIt: Nella 'gestione delle migrazioni', alla legalità abbiamo sostituito un regime basato su una violenza istituzionalizzata, s… - paolaup2 : Continua la rassegna 'Diverse abilità in scena' al @DehonTeatro via Libia 59 #Bologna Il 18.t alle 21 Beckettiana (… - GucciOlimpia : @claudiocerasa Quale democrazia quella che e stata esportata dalla nato in irak , Afghanistan,Libia Serbia , Somali… - w_girardi : RT @PossibileIt: Nella 'gestione delle migrazioni', alla legalità abbiamo sostituito un regime basato su una violenza istituzionalizzata, s… - ComitatoPiero : RT @PossibileIt: Nella 'gestione delle migrazioni', alla legalità abbiamo sostituito un regime basato su una violenza istituzionalizzata, s… -