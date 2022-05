La Kalush Orchestra conquista l’Eurovision. L’Europa premia l’Ucraina (Di domenica 15 maggio 2022) Il televoto ha premiato la Kalush Orchestra, arrivata quarta secondo la giuria degli esperti. Mahmood e Blanco con "Brividi" si sono piazzati al sesto posto, deludendo le aspettative. Dunque, come era nell'aria, l'Ucraina vince l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. È la Kalush Orchestra ad aggiudicarsi il primo posto con 'Stefania', brano che per i bookmakers aveva la vittoria già da settimane. Ed è stato il pubblico da casa a portare dritti al primo posto il gruppo che, qualche ora prima, dopo la sua esibizione, aveva anche lanciato un appello per la liberazione dell'Ucraina: "Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal!". Gioisce sui social il presidente Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa". A fare gli onori di casa al ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022) Il televoto hato la, arrivata quarta secondo la giuria degli esperti. Mahmood e Blanco con "Brividi" si sono piazzati al sesto posto, deludendo le aspettative. Dunque, come era nell'aria, l'Ucraina vince l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. È laad aggiudicarsi il primo posto con 'Stefania', brano che per i bookmakers aveva la vittoria già da settimane. Ed è stato il pubblico da casa a portare dritti al primo posto il gruppo che, qualche ora prima, dopo la sua esibizione, aveva anche lanciato un appello per la liberazione dell'Ucraina: "Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal!". Gioisce sui social il presidente Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musical'Europa". A fare gli onori di casa al ...

