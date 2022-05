Koulibaly a Insigne | “Lorè è stato un lungo viaggio…” – Foto

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 maggio 2022) Kalidousaluta Lorenzoche ha giocato la sua ultima partita col Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Il difensore senegalese èper anni compagno di squadra died ora raccoglierà anche l’eredità della fascia di capitano. Tra i due c’èsicuramente un grande rapporto, anche perché sono due leader dello spogliatoio. A fine stagioneandrà al Toronto,invece ha ancora un anno di contratto e se non arriva una grande offerta resterà in azzurro. Dopo averlo salutato sul terreno di gioco,ha voluto salutarecon un messaggio sui social in cui ha scritto: “Èune splendido viaggio, buona fortuna Loré…Ndam Rek”. È ...