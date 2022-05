Giro d’Italia 2022, Lorenzo Fortunato: una prova di carattere! E intanto rientra in top20… (Di domenica 15 maggio 2022) I 191 km con partenza da Iserna e arrivo in cima al Blockhaus hanno infiammato la nona tappa del Giro d’Italia 2022, di gran lunga il segmento più duro e spettacolare sinora proposto dalla Corsa Rosa. Vittoria ad appannaggio dell’australiano Jai Hindley, completano il podio di giornata Romain Bardet e Richard Carapaz. L’intramontabile Domenico Pozzovivo (6°) è stato il migliore degli azzurri, ma bisogna sottolineare i buoni segnali messi in campo anche da Vincenzo Nibali e Lorenzo Fortunato. Quest’ultimo ha chiuso 14° a 1’42” dal vincitore di tappa, risultato che gli consente di scalare posizioni in classifica (l’alfiere della Eolo-Kometa attualmente è 18° a 5’49” da Juan Pedro Lopez). Il bolognese classe ’96 non ha tenuto le ruote dei protagonisti di giornata sulle rampe del Blockhaus riuscendo però a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) I 191 km con partenza da Iserna e arrivo in cima al Blockhaus hanno infiammato la nona tappa del, di gran lunga il segmento più duro e spettacolare sinora proposto dalla Corsa Rosa. Vittoria ad appannaggio dell’australiano Jai Hindley, completano il podio di giornata Romain Bardet e Richard Carapaz. L’intramontabile Domenico Pozzovivo (6°) è stato il migliore degli azzurri, ma bisogna sottolineare i buoni segnali messi in campo anche da Vincenzo Nibali e. Quest’ultimo ha chiuso 14° a 1’42” dal vincitore di tappa, risultato che gli consente di scalare posizioni in classifica (l’alfiere della Eolo-Kometa attualmente è 18° a 5’49” da Juan Pedro Lopez). Il bolognese classe ’96 non ha tenuto le ruote dei protagonisti di giornata sulle rampe del Blockhaus riuscendo però a ...

