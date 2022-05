Fognini-Bolelli fuori in semifinale ma quarti in Race (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Il sogno del doppio azzurro si infrange nella notte romana. Fabio Fognini e Simone Bolelli, i due “chicchi” come si fanno chiamare, non ce la fanno a raggiungere la finale a tentare quindi di entrare nella storia come prima coppia italiana vincitrice del doppio maschile a Roma. A batterli 6-3, 7-6 i croati Mektic e Pavic, campioni olimpici in carica, vincitori di Wimbledon 2021 ed ex numeri 1 del mondo. La coppia azzurra resta ferma alla semifinale, traguardo che aveva già raggiunto anche nel 2011, quando erano stati battuti dalla coppia statunitense formata da Sam Querrey e John Isner, il “long John” che in finale affronta oggi i croati in coppia con il “corto” Schwartzman. La semifinale di Roma porta comunque il 34enne ligure e il 36enne bolognese al quarto posto della Race di doppio, grazie ... Leggi su agi (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Il sogno del doppio azzurro si infrange nella notte romana. Fabioe Simone, i due “chicchi” come si fanno chiamare, non ce la fanno a raggiungere la finale a tentare quindi di entrare nella storia come prima coppia italiana vincitrice del doppio maschile a Roma. A batterli 6-3, 7-6 i croati Mektic e Pavic, campioni olimpici in carica, vincitori di Wimbledon 2021 ed ex numeri 1 del mondo. La coppia azzurra resta ferma alla, traguardo che aveva già raggiunto anche nel 2011, quando erano stati battuti dalla coppia statunitense formata da Sam Querrey e John Isner, il “long John” che in finale affronta oggi i croati in coppia con il “corto” Schwartzman. Ladi Roma porta comunque il 34enne ligure e il 36enne bolognese al quarto posto delladi doppio, grazie ...

Advertising

WeAreTennisITA : Finisce il sogno azzurro ???? Fognini e Bolelli cedono in due set a Mektic e Pavic, sfuma quindi la finale degli… - Domenico1oo777 : RT @WeAreTennisITA: Finisce il sogno azzurro ???? Fognini e Bolelli cedono in due set a Mektic e Pavic, sfuma quindi la finale degli #IBI22.… - fenomenogabry : RT @WeAreTennisITA: Finisce il sogno azzurro ???? Fognini e Bolelli cedono in due set a Mektic e Pavic, sfuma quindi la finale degli #IBI22.… - Labellasospesa : RT @WeAreTennisITA: Finisce il sogno azzurro ???? Fognini e Bolelli cedono in due set a Mektic e Pavic, sfuma quindi la finale degli #IBI22.… - anto_galli4 : RT @WeAreTennisITA: FOGNINI E BOLELLI IN SEMI ?? Abbiamo ancora italiani in gara al Foro Italico: il duo azzurro batte per 6-7 6-4 11-9 la c… -