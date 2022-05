Diretta Cagliari - Inter ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 15 maggio 2022) Cagliari - Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus l'Inter torna a pensare al finale di campionato . L'obiettivo della formazione nerazzurra per la 37ª giornata di Serie A è quello di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022)- Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus l'torna a pensare al finale di campionato . L'obiettivo della formazione nerazzurra per la 37ª giornata di Serie A è quello di ...

Advertising

MessaggeroSport : #Diretta #Cagliari-Inter ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - ilmessaggeroit : #Diretta #Cagliari-Inter ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Luxgraph : Diretta Cagliari-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - zazoomblog : Cagliari-Inter in tv oggi: canale orario e diretta streaming Serie A 2021-2022 - #Cagliari-Inter #oggi: #canale… - sportli26181512 : Diretta #Cagliari-#Inter ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Dopo la vittoria della… -