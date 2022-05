(Di domenica 15 maggio 2022) "Il tema adesso e che siamo in una fase della guerra in cuia livello europeo una". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dia 'Mezz'ora in più' su Rai 3, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'L'aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo è inquietante, rischiamo una guerra mondiale del pane' #ANSA - ottopagine : Di Maio: 'In Europa serve una controffensiva diplomatica' - GustoH24 : Di Maio “In Europa serve una controffensiva diplomatica” - vivereitalia : Di Maio 'In Europa serve una controffensiva diplomatica' - infoitinterno : Di Maio “In Europa serve una controffensiva diplomatica” -

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dia 'Mezz'ora in più' su Rai 3, sottolineando che "l'è la forza gentile a capo della diplomazia del mondo e deve essere quell'istituzione ...Adesso siamo a un momento in cui serve una controffensiva diplomatica, l'deve allargare gli ... Così Luigi Di, ministro per gli Affari Esteri, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Riguardo alla Nato,..."Il tema adesso e che siamo in una fase della guerra in cui serve a livello europeo una controffensiva diplomatica". (ANSA) ..."Martedì e mercoledì sarò a New York con Blinken ed i principali Paesi della comunità internazionale che si stanno coordinando sul tema della crisi alimentare, perché a livello di Nazioni Unite faremo ...