Convocati Sampdoria: Sensi non recupera (Di domenica 15 maggio 2022) Ecco i Convocati della Sampdoria per la partita di domani contro la Fiorentina: Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Beres... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Ecco idellaper la partita di domani contro la Fiorentina: Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Beres...

Advertising

TMWSampdoria : Verso Sampdoria - Fiorentina, i convocati di Italiano: out Sottil, c'è Odriozola - sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #SampFiorentina. - SampNews24 : Convocati #Fiorentina per la #Sampdoria: Italiano recupera un calciatore - sportli26181512 : Convocati Fiorentina: ce la fa Odriozola, non Sottil: Ecco i giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano per la g… - SampNews24 : Convocati #Fiorentina per la #Sampdoria: #Italiano recupera un calciatore -