Chi ha vinto, chi ha perso: il Pagellone finale dell’Eurovision Contest 2022 di Iacopo Melio (Di domenica 15 maggio 2022) È finita anche l’edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, tra qualche sorpresa e piccola amarezza che, come sempre, ha sollevato polemiche social pur sempre parte del gioco. A questo proposito… Procediamo con l’ultimo pagellino: ecco i top e i flop di Next Quotidiano, sicuramente le più delicate e divisive, ma ormai stiamo cantando… E cantiamo! I TRE TOP: – ALESSANDRO, LAURA E MIKA = A qualcuno saranno risultati scontati, chi invece non li conosceva bene, o non in questa veste, non poteva sapere. E poi, diciamocelo, gli ESC non sono xFactor né MTV o Radio Deejay, e non solo per la vastità del pubblico (che poi, sì, anche quella fa la differenza, se non altro in termini di ansia da prestazione). Cattelan, finalmente, ribadisce che può fare molto più che leggere un gobbo tirando avanti la scaletta di un programma musicale; la Pausini ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) È finita anche l’edizioneSong, tra qualche sorpresa e piccola amarezza che, come sempre, ha sollevato polemiche social pur sempre parte del gioco. A questo proposito… Procediamo con l’ultimo pagellino: ecco i top e i flop di Next Quotidiano, sicuramente le più delicate e divisive, ma ormai stiamo cantando… E cantiamo! I TRE TOP: – ALESSANDRO, LAURA E MIKA = A qualcuno saranno risultati scontati, chi invece non li conosceva bene, o non in questa veste, non poteva sapere. E poi, diciamocelo, gli ESC non sono xFactor né MTV o Radio Deejay, e non solo per la vastità del pubblico (che poi, sì, anche quella fa la differenza, se non altro in termini di ansia da prestazione). Cattelan, finalmente, ribadisce che può fare molto più che leggere un gobbo tirando avanti la scaletta di un programma musicale; la Pausini ...

lucianonobili : Ha vinto l’Ucraina. Il trionfo della #KalushOrchestra commuove e manda un segnale potentissimo di sostegno ad un Pa… - Inter : ?? | MOST VALUABLE PLAYER Indovinate chi ha vinto il titolo #MVP di @SociosItalia? ?? ??Indizio: è uno dei 4 giocator… - LCuccarini : Le facce stanche di chi non molla! Sissi, Alex, Serena, quanto siete cresciuti e quanto siamo fieri di voi! L’impeg… - AleTonacci : @Melotti7Melotti @NathalieTocci 1. Probabile, non abbiamo la controprova, ed escludere la Russia alimentando il pen… - marco_disaro : RT @bubbIyfox: l'ucraina l'anno scorso, senza guerra, ha avuto il secondo numero di voti più alti al televoto, giusto così per ricordarlo a… -