“Che pantomima!” | sacrilegio a Uomini e Donne | scoppia la rivolta contro Maria

Leggi su direttanews

(Di domenica 15 maggio 2022) Incredibile aDe Filippi ha una reazione del tutto inaspettata, la dama non riesce più ad avere il suo beneplacito-De-Filippi (Witty tv)Nell’ultima puntata diandata in onda Gemma Galgani è riuscita ad ottenere un focus dopo tanto tempo che veniva messa in disparte. Anche l’ultima frequentazione è stata un totale fallimento ma questa volta non per colpa sua. A lasciarla è stato il Cavaliere che dopo aver approfondito la conoscenza con la Dama ha deciso di non presentare all’appuntamento scatenando ira e delusione in Gemma. Quest’ultima una volta in studio ha dichiarato di aver ipotizzato che Franco avesse voluto fare con lei un “esperimento sociale”. La Dama era andata fino a Tagliacozzo per raggiungere l’uomo che poi non si è neanche degnato ...