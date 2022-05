Cagliari-Inter 1-3: il tabellino (Di domenica 15 maggio 2022) Cagliari- Inter 1-3 (primo tempo 0-1) Marcatori: 25' p.t Darmian (I), 6' e 39' s.t Lautaro (I), 8' s.t Lykogiannis(C) Assist: 25... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022)1-3 (primo tempo 0-1) Marcatori: 25' p.t Darmian (I), 6' e 39' s.t Lautaro (I), 8' s.t Lykogiannis(C) Assist: 25...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Starless79 : #SerieA pagliacciata, la mancanza di contemporaneità nelle ultime giornate finisce col ledere chi gioca prima: con… - nandogrim67 : RT @LAROMA24: Serie A, Cagliari-Inter 1-3: ultimi verdetti per salvezza e scudetto rimandati all'ultima giornata. Genoa retrocesso #AsRoma… -