Bianca Guaccero | non ci sono più dubbi | arriva la conferma che fa impazzire i fan

(Di domenica 15 maggio 2022) . La migliore risposta a tutti gli attacchi gratuiti Dallo sfogo ai sorrisi il passo è breve, anche perche ha appena chiuso per sempre la sua avventura a Detto Fatto, ma è pronta per ripartire. Un addio che L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Bianca Guaccero rompe il silenzio, tutta la verità sull’addio a Detto Fatto: 'Io vittima di persone - giusepp19877185 : @bianca_guaccero sei bellissima!! - giusepp19877185 : @bianca_guaccero mamma mia, fai impazzire.. ???? - giusepp19877185 : @bianca_guaccero stai benissimo anche perchè hai un gran bel fisico.. - silvye6879 : @aaaaa____am La faccia di bronzo ha messo nelle sue igs il monologo che ha fatto alle iene Bianca Guaccero. Pratica… -

ha detto addio al suo programma su Rai2 . I rumors e le indiscrezioni dei mesi scorsi alla fine si sono rivelati fondati, il programma di tutoria di Rai2, giunto alla decima edizione, ...... ma se accettasse, con lei e la Barale, il parterre femminile sarebbe secondo le prime voci composto anche da Violante Placido e, mentre per gli uomini si parla di Beppe Convertini (...Bianca Guaccero ha detto addio al suo programma su Rai2. I rumors e le indiscrezioni dei mesi scorsi alla fine si sono rivelati fondati, il programma di tutoria di Rai2, giunto alla decima edizione, ...Detto Fatto chiude, la conduttrice dopo 4 anni non torna in onda a settembre Bianca Guaccero ha detto addio al suo programma su Rai2. I rumors e le ...