"Bentornata Cristina". Dopo il coma il primo abbraccio con la figlia A luglio 2020 l'arresto cardiaco e il parto cesareo: oggi, prima di essere trasferita all'Istituto Agazzi per continuare la riabilitazione, la gioia di vedere per la prima volta la bambina ...Stamani l'abbraccio tra la donna finita in coma al settimo mese di gravidanza e la piccola Caterina. Dopo il ritorno a casa ad Alberoro il trasferimento all'istituto di Agazzi per proseguire nella ria ...