Basket | playoff Serie A1 2022 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di domenica 15 maggio 2022) Ilcon idiledeidiA1 di. La regular season ha emanato i propri verdetti, le otto squadre che parteciperanno alla post season sono state definite dopo un’ultima giornata che vedeva ancora molte posizioni da assegnare. Ora comincia ufficialmente la corsa allo scudetto, con le formazioni che sono state divise in due tabelloni. Chi vincerà l’ambito scudetto? Di seguito, tutti idelle diverse fasi, divisi per tabellone. COMPOSIZIONE TABELLONI QUARTI DI FINALE PRIMO TABELLONE GARA-1 Domenica 15 maggio Ore 19:00 – Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer VeneziaOre 21:00 – Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro GARA-2 Martedì 17 maggio Ore 20:00 ...

... domenica 15 maggio , con palla a due in programma alle ore 21:00 dalla Segafredo Arena di Bologna, è valida come gara - 1 dei quarti di finale deidella Serie A di. Le V Nere ...DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA (RISULTATO 80 - 62): L'OLIMPIA PRENDE IL LARGO NEL TERZO QUARTO Riprende la diretta di Milano Reggio Emilia , gara - 1 deidiSerie A1 2021 - 2022 . Le due squadre rientrano sul parquet del Mediolanum Forum dopo l'intervallo con il punteggio che vede l'Olimpia in vantaggio sulla Reggiana 51 - 40. Il secondo ...BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano si prende il primo punti della serie dei quarti di finale superando la UnaHotels Reggio Emilia per 91-82 ...Il presidente e sponsor della Blu Basket, Stefano Mascio, con orgoglio ha illustrato le ragioni per le quali hanno spinto i responsabili del club trevigliesi a dar vita all’evento: «Oltre a formare gi ...