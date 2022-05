Barcellona | Alemany | “Lewandowski? Non è assolutamente fatta”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) “? Non è. Il mercato non è ancora iniziato e rispettiamo i giocatori sotto contratto con altri club”. Vuole chiarire subito la situazione Mateu, ds del, dopo le voci di questi giorni riguardo al polacco, che ha dichiarato di voler lasciare il Bayern Monaco. Precisazioni anche su De Jong: “Non abbiamo preso alcuna decisione sulla rosa, Frankie è un giocatore di qualità e molto importante. Vedremo, siamo condizionati dal fair-play finanziario a causa della situazione ereditata nel club. Dobbiamo essere pazienti, di sicuro rafforzeremo la squadra: è necessario e vogliamo lottare per dei trofei nella prossima stagione”. Intanto il papà di Messi ha risposto con un “chissà” alla domanda su un possibile ritorno del figlio in blaugrana: “Non so cosa abbia ...