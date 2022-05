Armi all'Ucraina: rischio che una parte finisca in mani sbagliate e nei traffici di contrabbando (Di domenica 15 maggio 2022) La stampa americana apre interrogativi sulla capacità dell'esercito statunitense di tenere traccia delle Armi inviate in Ucraina per aiutare il popolo a resistere all'invasione della Russia. Il ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) La stampa americana apre interrogativi sulla capacità dell'esercito statunitense di tenere traccia delleinviate inper aiutare il popolo a resistere all'invasione della Russia. Il ...

Advertising

vitopetrocelli : “Il 31 marzo un solo senatore M5S votò contro l'invio delle armi all'Ucraina, Vito Petrocelli. Grazie soprattutto a… - fattoquotidiano : Il 'fronte' italiano: Zagrebelsky e Carlassare contestano all’esecutivo l’invio di armi “segrete” e il “bavaglio” a… - gparagone : Noi diamo armi all’Ucraina e loro ci chiudono il gas. Così è (se vi pare). - Sebasti05711568 : Ci avete fatto caso che tutti i supporter più accaniti dell' invio di armi all' Ucraina si descrivono tutti , indi… - antonio34246610 : RT @ErmannoKilgore: @PaolaTavernaM5S Ma che ci frega delle canzonette? Fai votare di #Skyvote per le armi all’ucraina o per l’uscita dal go… -