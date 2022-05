Albe di Amici 2021: chi è, età, cognome, vita privata, canzoni, Instagram, Serena (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento tanto atteso: quello della finale del Serale. Dopo un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, 6 ragazzi, due cantanti e quattro ballerini, sono riusciti a ottenere il ‘pass’ per l’ultima puntata. Tra loro anche il cantante Albe, fortemente voluto dalla maestra Anna Pettinelli. View this post on Instagram A post shared by Albe (@Albelama) Di dov’è Albe e le sue prime canzoni Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, è un cantante di appena 22 anni. E’ nato ad Alfianello, in provincia di Brescia, classe 1999. E’ uno studente di economia all’Università Cattolica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento tanto atteso: quello della finale del Serale. Dopo un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, 6 ragazzi, due cantanti e quattro ballerini, sono riusciti a ottenere il ‘pass’ per l’ultima puntata. Tra loro anche il cantante, fortemente voluto dalla maestra Anna Pettinelli. View this post onA post shared by(@lama) Di dov’èe le sue prime, all’anagraferto La Malfa, è un cantante di appena 22 anni. E’ nato ad Alfianello, in provincia di Brescia, classe 1999. E’ uno studente di economia all’Università Cattolica ...

