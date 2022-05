Addio Insigne, premiazione prima di Napoli Genoa: i regali e il messaggio (Di domenica 15 maggio 2022) Addio Insigne, il capitano azzurro commosso nel pre partita di Napoli-Genoa. premiazione speciale per lui prima del match Giornata di grandi emozioni per Lorenzo Insigne, che in Napoli-Genoa disputerà il suo ultimo match al Maradona. premiazione per il capitano azzurro, apparso visibilmente commosso, nel pre partita. Tre regali per lui: una maglia con tutte le statistiche raggiunte con i partenopei, un quadro digitale dove col telefono può scansionare e vedere i suoi gol col Napoli e una coppa consegnatagli direttamente da De Laurentiis e Spalletti (fischi poderosi dei tifosi in quest’ultimo caso). Subito dopo Insigne ha letto un messaggio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022), il capitano azzurro commosso nel pre partita dispeciale per luidel match Giornata di grandi emozioni per Lorenzo, che indisputerà il suo ultimo match al Maradona.per il capitano azzurro, apparso visibilmente commosso, nel pre partita. Treper lui: una maglia con tutte le statistiche raggiunte con i partenopei, un quadro digitale dove col telefono può scansionare e vedere i suoi gol cole una coppa consegnatagli direttamente da De Laurentiis e Spalletti (fischi poderosi dei tifosi in quest’ultimo caso). Subito dopoha letto un...

