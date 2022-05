Ultime Notizie – Morto Valerio Onida | ex presidente Consulta | aveva 86 anni

(Di sabato 14 maggio 2022) E’l’exdella. Costituzionalista e accademico,86. Era statodella Corte Costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005. Il figlio Francesco sul suo profilo Facebook ha postato una foto in ricordo del padre con il messaggio ‘Ciao papa’, grazie di tutto’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - SorgentePas002 : Sinalunga Luna di maggio ???????????????????????????????? - UraniumCaesar : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 14 Maggio 2022 Versione UltraHD: -

Ricca di risorse, povera di impianti. La Campania vista con gli occhi del presidente dell'Ente Idrico Campano, Luca Mascolo , è croce e delizia. D'altronde le immagini del Po in secca nonostante le ...Il Giro d'Italia arriva a Napoli dopo nove anni di assenza per la sua ottava tappa. Anche questa volta il traguardo sarà tagliato sul Lungomare di via Caracciolo, ma con un percorso diverso per ...SAN SALVO - Si svolgeranno domani, domenica 15 maggio, nella chiesa di San Giuseppe alle 16, i funerali di Donato D'Alberto, il giovane 41enne sansalvese, morto ieri in un incidente stradale in via Tr ...L'ultima novità su viaggi in aereo e norme sanitarie: Ryanair toglie le mascherine sui voli nell'Unione Europea, tutte le informazioni utili ...