“Non piangere”, Amici di Maria De Filippi in lacrime: impossibile trattenersi (Di sabato 14 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Commozione ad Amici di Maria De Filippi, l’incontro nella scuola lascia senza parole: il cantante non riesce a trattenere le lacrime. Ormai è in dirittura di arrivo anche Amici, la cui finale andrà in onda domenica 15 maggio. La serata è carica di attese e per gli allievi rimasti in gara la pressione aumenta, ma Leggi su youmovies (Di sabato 14 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Commozione addiDe, l’incontro nella scuola lascia senza parole: il cantante non riesce a trattenere le. Ormai è in dirittura di arrivo anche, la cui finale andrà in onda domenica 15 maggio. La serata è carica di attese e per gli allievi rimasti in gara la pressione aumenta, ma

Advertising

teatrolafenice : Stasera ci lasciamo con Puccini e un battito da Madama Butterfly, 'Bimba, bimba non piangere'. Cantano Piero Prestt… - NicolaPorro : Dal #PremioStrega alla caccia alle streghe (russe). Se non ci fosse da piangere, verrebbe da ridere: sentite qui ?? - greentheeseung : buongiorno friends stamattina sono depressa e voglio piangere, non parlatemi - maccario_marta : RT @gvllesbae: questa canzone messa sotto qualsiasi cosa fa piangere così tanto che non avete idea - comvback : 'sembra che non ci sia alex senza luigi e luigi senza alex' entrambi primi in classifica non posso che piangere sta… -