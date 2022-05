Mondragone | sette candidati alla carica di sindaco | le liste

Advertising

CasertaCE

...le fila di Pronti per, alle prossime elezioni amministrative perché sento il dovere di dare il mio contributo alla città che amo e, se non bastasse, perché lo devo a mio figlio di......le fila di Pronti per, alle prossime elezioni amministrative perché sento il dovere di dare il mio contributo alla città che amo e, se non bastasse, perché lo devo a mio figlio di... LIVE. MONDRAGONE ALLE ELEZIONI. Una poltrona (da sindaco) per sette. A poche ore dalla chiusure delle liste, i nomi dei candidati già UFFICIALI MONDRAGONE – Una poltrona per 7. Parafrasando una commedia americana degli anni 80, si potrebbe definire così la corsa per la fascia tricolore del comune di Mondragone sono infatti sette i candidati s ...16:20:16 MONDRAGONE. "Ho deciso di scendere in campo, tra le fila di Pronti per Mondragone, alle prossime elezioni amministrative perché sento il dovere di dare il mio contributo alla città che amo e, ...