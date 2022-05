LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: Acosta svetta in FP3, Vietti dovrà passare dal Q1 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.41 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle 15.10 per le qualifiche della Moto2! 11.39 Di seguito la top10 delle FP3 per la Moto2 a Le Mans: 1 51 P. Acosta 1:35.861 2 37 A. FERNANDEZ +0.144 3 35 S. CHANTRA +0.283 4 22 S. LOWES +0.308 5 75 A. ARENAS +0.386 6 79 A. OGURA +0.412 7 40 A. CANET +0.448 8 14 T. ARBOLINO +0.464 9 6 C. BEAUBIER +0.557 10 21 A. LOPEZ +0.678 11.37 Uno-due del Team Ajo in FP3 con Acosta davanti a Fernandez. Si qualificano in Q2 gli azzurri Arbolino (8°) e ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.41 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle 15.10 per le qualifiche della! 11.39 Di seguito la top10 delle FP3 per laa Le Mans: 1 51 P.1:35.861 2 37 A. FERNANDEZ +0.144 3 35 S. CHANTRA +0.283 4 22 S. LOWES +0.308 5 75 A. ARENAS +0.386 6 79 A. OGURA +0.412 7 40 A. CANET +0.448 8 14 T. ARBOLINO +0.464 9 6 C. BEAUBIER +0.557 10 21 A. LOPEZ +0.678 11.37 Uno-due del Team Ajo in FP3 condavanti a Fernandez. Si qualificano in Q2 gli azzurri Arbolino (8°) e ...

