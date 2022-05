La notte dei musei oggi a Modica: il programma (Di sabato 14 maggio 2022) Modica – oggi, sabato 14 maggio, dopo due anni d’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, torna a Modica la notte dei musei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Modica.La città aderisce all’iniziativa aprendo straordinariamente al pubblico in orario serale, dalle 15.30 alle 22.30 gli spazi del Polo Museale di Palazzo dei Mercedari, del Museo della Medicina di Palazzo Campailla e del Museo Civico F.L. Belgiorno di Palazzo della Cultura. Con ingresso libero si può assistere a un ricco programma di esposizioni come la mostra entomologica, “Insecta”, il Mof e la collezione S.A. Guastella di Palazzo dei Mercedari, il nuovo Museo della Medicina di Palazzo Campailla e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022), sabato 14 maggio, dopo due anni d’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, torna aladei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di.La città aderisce all’iniziativa aprendo straordinariamente al pubblico in orario serale, dalle 15.30 alle 22.30 gli spazi del Polo Museale di Palazzo dei Mercedari, del Museo della Medicina di Palazzo Campailla e del Museo Civico F.L. Belgiorno di Palazzo della Cultura. Con ingresso libero si può assistere a un riccodi esposizioni come la mostra entomologica, “Insecta”, il Mof e la collezione S.A. Guastella di Palazzo dei Mercedari, il nuovo Museo della Medicina di Palazzo Campailla e ...

