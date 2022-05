Infortunati Cagliari, Nandez a parte: le condizioni dell’uruguaiano (Di sabato 14 maggio 2022) Infermeria Cagliari: le ultimissime in vista del match dell’Unipol Domus contro l’Inter Il Cagliari scenderà in campo domani all‘Unipol Domus contro l‘Inter in uno scontro che si preannuncia emozionante ed estremamente delicato vista l’importanza della posta in palio. Ecco la situazione degli Infortunati in casa rossoblù. Nandez – Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi a parte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Infermeria: le ultimissime in vista del match dell’Unipol Domus contro l’Inter Ilscenderà in campo domani all‘Unipol Domus contro l‘Inter in uno scontro che si preannuncia emozionante ed estremamente delicato vista l’importanza della posta in palio. Ecco la situazione degliin casa rossoblù.– Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioInfo365 : ??#CAGLIARI: oggi terapie per #Nandez. ?? - TuttoFanta : ??#CAGLIARI: oggi terapie per #Nandez. ?? - CalcioInfo365 : ??#INTER: #Vecino salta la #coppaItalia per un leggero risentimento all’adduttore della coscia destra e rischia di s… - TuttoFanta : ??#INTER: #Vecino salta la #coppaItalia per un leggero risentimento all’adduttore della coscia destra e rischia di s… - IlVal_79 : @pap1pap Se non hanno infortunati o squalificati e se non si accontentano del pari (che basta per la Conf. ma non p… -