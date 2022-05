I contratti pre-matrimoniali, un freno ai rapporti di coppia (Di sabato 14 maggio 2022) Paese che vai, usanza che trovi, si suol dire. Ma che due coniugi possano predeterminare, con contratto scritto, persino la frequenza dei rapporti intimi, pare proprio la classica ‘americanata’. Una bizzarria nemmeno così rara se si pensa che molte star a stelle e strisce l’hanno prevista, ultimi in ordine di tempo gli inossidabili Ben Affleck e Jennifer Lopez, nel cui contratto prematrimoniale è prescritto - a ‘mo di posologia di un bugiardino - un obbligo reciproco minimo di quattro amplessi alla settimana. I rumors spiegano che questa particolare clausola nasca dal timore, più che altro della bella J-Lo, di tradimenti del futuro marito, anche se, ufficialmente, viene presentata come uno stimolo a mantenere viva la passione. Un comico ci scriverebbe battute al vetriolo per un intero spettacolo ma non è nemmeno difficile, per chi comico di professione non è, ... Leggi su panorama (Di sabato 14 maggio 2022) Paese che vai, usanza che trovi, si suol dire. Ma che due coniugi possano predeterminare, con contratto scritto, persino la frequenza deiintimi, pare proprio la classica ‘americanata’. Una bizzarria nemmeno così rara se si pensa che molte star a stelle e strisce l’hanno prevista, ultimi in ordine di tempo gli inossidabili Ben Affleck e Jennifer Lopez, nel cui contratto prematrimoniale è prescritto - a ‘mo di posologia di un bugiardino - un obbligo reciproco minimo di quattro amplessi alla settimana. I rumors spiegano che questa particolare clausola nasca dal timore, più che altro della bella J-Lo, di tradimenti del futuro marito, anche se, ufficialmente, viene presentata come uno stimolo a mantenere viva la passione. Un comico ci scriverebbe battute al vetriolo per un intero spettacolo ma non è nemmeno difficile, per chi comico di professione non è, ...

