Gismondo sgancia la bomba: “Questo vaccino ora è inutile” (Di sabato 14 maggio 2022) Maria Rita Gismondo, ospite dell’ultima puntata di “Fuori dal Coro”, condotto su Rete4 da Mario Giordano, ha piazzato una vera e propria mina sull’infinita campagna vaccinale che il ministro Speranza vorrebbe proseguire senza sosta anche nei mesi estivi. In aperto contrasto con la visione metascientifica che sembra dominare l’intero establishment nazionale, così si è espressa la direttrice di Microbiologia del Sacco di Milano: “Il vaccino oggi sarebbe sprecato – ha detto la Gismondo – Abbiamo affrontato due anni di pandemia con due virus diversi. Un conto era il virus del 2020, un conto quelli che stanno circolando ora. Adesso Questo vaccino è sostanzialmente inutile. Quindi perché rischiare gli effetti collaterali?”. “Questo vaccino è ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 14 maggio 2022) Maria Rita, ospite dell’ultima puntata di “Fuori dal Coro”, condotto su Rete4 da Mario Giordano, ha piazzato una vera e propria mina sull’infinita campagna vaccinale che il ministro Speranza vorrebbe proseguire senza sosta anche nei mesi estivi. In aperto contrasto con la visione metascientifica che sembra dominare l’intero establishment nazionale, così si è espressa la direttrice di Microbiologia del Sacco di Milano: “Iloggi sarebbe sprecato – ha detto la– Abbiamo affrontato due anni di pandemia con due virus diversi. Un conto era il virus del 2020, un conto quelli che stanno circolando ora. Adessoè sostanzialmente. Quindi perché rischiare gli effetti collaterali?”. “è ...

