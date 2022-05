(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – I lavoratorimediamente piùdeie deiindicate dal dibattito politico-sindacale come le più fedeli al: secondo gli ultimi dati Mef disponibili sui redditi relativi al 2018 , infatti, emerge che, mediamente, iun’Irpef netta annua di 3.173 euro, i lavoratoridi 4.006 euro e gli imprenditori/lavoratoridi 5.741 euro. E’ ladi Mestre a rileggere lo squilibrio del carico fiscale legato all’Irpef. “Si stima che l’evasione fiscale in Italia ammonti a 105 miliardi di euro all’anno e nel dibattito politico-sindacale, si ripete ormai come un mantra che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sarebbe ...

Advertising

Adnkronos : #Fisco, autonomi pagano più tasse di pensionati e dipendenti: analisi #Cgia. - lifestyleblogit : Fisco, autonomi pagano più tasse di pensionati e dipendenti: analisi Cgia - - fisco24_info : Fisco, autonomi pagano più tasse di pensionati e dipendenti: analisi Cgia: (Adnkronos) - Flop di cashback e lotteri… - italiaserait : Fisco, autonomi pagano più tasse di pensionati e dipendenti: analisi Cgia - CAFACLI : #Bonus200euro Misura una tantum trasversale per: ?? dipendenti ?? pensionati ?? autonomi ?? colf/badanti ?? disocc… -

Adnkronos

Mentre per gli altri legittimi beneficiari, come i lavoratori, le procedure di riconoscimento del bonus sono ancora da definire. Tra le misure del Governo Draghi, quindi, il bonus si va ad ...Il bonus, come ormai sappiamo, consiste in un contributo pari a 200 euro a favore di lavoratori (dipendenti e), pensionati; ma anche disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza con ... Fisco, autonomi pagano più tasse di pensionati e dipendenti: analisi Cgia (Adnkronos) – I lavoratori autonomi pagano mediamente più tasse dei pensionati e dei dipendenti indicate dal dibattito politico-sindacale come le più fedeli al fisco: secondo gli ultimi dati Mef dispo ...Secondo i proponenti il cashback[1] e la lotteria degli scontrini[2] dovevano dare un colpo letale all’evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a qu ...