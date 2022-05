Eurovision 2022, chi vince secondo gli scommettitori e i giornalisti (Di sabato 14 maggio 2022) L'Eurovision Song Contest 2022 sta per eleggere il suo vincitore: sabato 14 maggio, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, va in scena la finale. Quale artista riuscirà a portare a casa l'ambito premio? Vediamo cosa dicono gli scommettitori e i giornalisti. Eurovision 2022: chi vince secondo gli scommettitori Sabato 14 maggio 2022 va in onda la finale dell'Eurovision Song Contest. Condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, la manifestazione musicale va in scena dal Pala Alpitour di Torino. In Italia, viene trasmessa su Rai1 a partire dalle 20:30, con il commento di Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. In attesa di scoprire chi vincerà ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 14 maggio 2022) L'Song Conteststa per eleggere il suo vincitore: sabato 14 maggio, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, va in scena la finale. Quale artista riuscirà a portare a casa l'ambito premio? Vediamo cosa dicono glie i: chigliSabato 14 maggiova in onda la finale dell'Song Contest. Condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, la manifestazione musicale va in scena dal Pala Alpitour di Torino. In Italia, viene trasmessa su Rai1 a partire dalle 20:30, con il commento di Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. In attesa di scoprire chirà ...

Advertising

petergomezblog : Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra facc… - RaiNews : Una nuova versione di 'Grande Amore', torna all'Eurovision dopo 7 anni #ilvolo #Eurovision - Agenzia_Ansa : I Maneskin: 'Gli artisti si espongano, sull'Ucraina non si possono avere incertezze'. La band sarà ospite della fin… - FPuggini : RT @petergomezblog: Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra faccia d… - ISologoodvibes : RT @Agenzia_Ansa: Fan in delirio per Blanco e Mahmood a Torino. I due artisti lasciano l'hotel per andare a fare le prove prima della final… -