Entry list Atp Ginevra 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di sabato 14 maggio 2022) L'Entry list dell'Atp 250 di Ginevra 2022, evento in programma dal 16 al 21 maggio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding, seguito dal canadese Denis Shapovalov e dallo statunitense Reilly Opelka. L'unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Fabio Fognini. Di seguito la lista completa degli iscritti all'Atp 250 di Ginevra 2022. Entry list ATP Ginevra 2022 Casper Ruud (NOR) Denis Shapovalov (CAN) Reilly Opelka (USA) Roberto Bautista Agut (ESP) Nikoloz Basilashvili (GEO) Albert Ramos-Vinolas (ESP) Alexander Bublik (KAZ) Federico Delbonis (ARG) Tommy Paul (USA) Ilya Ivashka Laslo Djere (SRB) Mackenzie McDonald (USA) Marton Fucsovics (HUN) Dominic Thiem (AUT) Marcos Giron

