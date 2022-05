Empoli-Salernitana, Andreazzoli con in braccio il nipotino Tommaso: “Siamo stati seri, grande Vicario” (Di sabato 14 maggio 2022) “Siamo stati seri, come era nella presentazione della gara. Volevamo dare una dimostrazione di come si sta in questo mondo, i ragazzi sono stati bravi. Hanno cercato il risultato e si sono impegnati molti. Non hanno lesinato energie, sono stati così come avevo chiesto e desideravo che facessero. Abbiamo sofferto là dove sapevamo di poter soffrire, abbiamo ringraziato il nostro portiere più che bravo, merita un grande palcoscenico”. Lo ha detto Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, che si è presentato per l’intervista dopo il pareggio contro la Salernitana su Dazn con in braccio il nipotino Tommaso: “Credo che oggi nei confronti delle squadre che lottano per la salvezza ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “, come era nella presentazione della gara. Volevamo dare una dimostrazione di come si sta in questo mondo, i ragazzi sonobravi. Hanno cercato il risultato e si sono impegnati molti. Non hanno lesinato energie, sonocosì come avevo chiesto e desideravo che facessero. Abbiamo sofferto là dove sapevamo di poter soffrire, abbiamo ringraziato il nostro portiere più che bravo, merita unpalcoscenico”. Lo ha detto Aurelio, allenatore dell’, che si è presentato per l’intervista dopo il pareggio contro lasu Dazn con inil: “Credo che oggi nei confronti delle squadre che lottano per la salvezza ...

Advertising

SkySport : EMPOLI-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Cutrone (31') ? #Bonazzoli (76') ? ? - granatissimi : Empoli-Salernitana 1-1, Andreazzoli: «Siamo stati seri, rispetto per chi lotta» - Salernogranata : Pagelle Empoli Salernitana - clubdoria46 : Corsa salvezza, #Salernitana: contro l'#Empoli non basta #Bonazzoli - PakiRispoli : RT @CucchiRiccardo: Inconsolabile #Perotti a fine gara. Il rigore fallito pesa come un macigno sul risultato. La #Salernitana conquista un… -