Covid, in Campania calano i ricoveri in degenza ordinaria (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 4.430 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 26.082 test esaminati. Il tasso di incidenza e' del 16,98%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,27 di ieri. Due le nuove vittime, di cui una nelle ultime 48 ore e l'altra risalente ai giorni scorsi. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 36 (-1) mentre quelli in degenza registrano un netto calo (-42) e scendono a quota 573. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

