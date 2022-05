Con Supermodel i Måneskin si preparano a travolgere l’Eurovision ancora una volta

Advertising

Agenzia_Ansa : I Maneskin: 'Gli artisti si espongano, sull'Ucraina non si possono avere incertezze'. La band sarà ospite della fin… - totallyfictive : RT @silviapisanoo: 'mi sono slogato la caviglia (mentre giravano il mv di Supermodel) stringerò i denti, ho fatto altri show messo peggio,… - s_msonia : RT @UgoBaroni: ???? @thisismaneskin tornano Stasera #14maggio sul palco con la nuova canzone #SUPERMODEL #Maneskin ?#ESC2022 @RaiUno @RaiPla… - lisadagliocchib : RT @UgoBaroni: ???? @thisismaneskin tornano Stasera #14maggio sul palco con la nuova canzone #SUPERMODEL #Maneskin ?#ESC2022 @RaiUno @RaiPla… - Tappy82462765 : RT @UgoBaroni: ???? @thisismaneskin tornano Stasera #14maggio sul palco con la nuova canzone #SUPERMODEL #Maneskin ?#ESC2022 @RaiUno @RaiPla… -

Sul significato del singolo "", ispirato dall'ossessione di certe personalità per la ... la band ha aggiunto ridendo: "Per noi è più facile rimanerei piedi per terra, perchè siamo in ...Sarà pure destinata a conquistare le classifiche,quel ritornello appiccicoso e quel groove contagioso, maha diviso i fan. Non sono pochi quelli che sui social, da tutto il mondo, ...Il business chiama, i Maneskin rispondono. I discografici e i manager americani vogliono una hit Loro non battono ciglio, intenzionati a conquistare una volta per tutte gli Usa, dopo i successi ...Il business chiama, i Maneskin rispondono. I discografici e i manager americani vogliono una hit Loro non battono ciglio, intenzionati a conquistare una volta per tutte gli Usa, dopo i successi ...