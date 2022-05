Chelsea, Tuchel: “Delusi e tristi per la sconfitta ai rigori, ma zero rimpianti” (Di sabato 14 maggio 2022) “Come nell’ultima finale di Carabao Cup, non ho nessun rimpianto. Ho detto alla squadra che ero orgoglioso di loro“. Così Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato la nuova sconfitta ai rigori nella finale di FA Cup contro il Liverpool, come avvenuto in Carabao Cup. “Abbiamo giocato 240 minuti di finale contro la squadra forse più pericolosa del mondo in attacco ed è finita 0-0 – ha sottolineato Tuchel -. Perdiamo ai rigori, siamo Delusi e tristi, ma allo stesso tempo orgogliosi perché abbiamo mostrato tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ero sicuro che durante la partita l’inerzia fosse dalla nostra parte, ma purtroppo non avevo ragione“. PAGELLE E TABELLINO DELLA FINALE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “Come nell’ultima finale di Carabao Cup, non ho nessun rimpianto. Ho detto alla squadra che ero orgoglioso di loro“. Così Thomas, allenatore del, ha commentato la nuovaainella finale di FA Cup contro il Liverpool, come avvenuto in Carabao Cup. “Abbiamo giocato 240 minuti di finale contro la squadra forse più pericolosa del mondo in attacco ed è finita 0-0 – ha sottolineato-. Perdiamo ai, siamo, ma allo stesso tempo orgogliosi perché abbiamo mostrato tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ero sicuro che durante la partita l’inerzia fosse dalla nostra parte, ma purtroppo non avevo ragione“. PAGELLE E TABELLINO DELLA FINALE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) SportFace.

