Bollettino Covid di sabato 14 maggio 2022: i numeri di decessi, contagi e ricoveri (Di sabato 14 maggio 2022) Covid in Italia , il Bollettino di sabato 14 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 circa, tutti i numeri di contagi, decessi e ricoveri. Ieri i nuovi casi sono stati 38.507 con 115 morti, ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022)in Italia , ildi14del Ministero della Salute: dopo le 17 circa, tutti idi. Ieri i nuovi casi sono stati 38.507 con 115 morti, ...

Advertising

nanofrozen : RT @Cosa_Dici: DATI ISS 11.5.22 Oltre due dosi evidenti peggioramenti statistici Su una popolazione vaccinata all'87,95% abbiamo il 79,56%… - News24_it : Covid, le news di oggi. Iss: salgono reinfezioni Covid al 5,8%, oltre 400mila totali. LIVE - Sky Tg24 - SLN_Magazine : Covid Italia, 39.317 contagi e 130 morti: bollettino 12 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Anto75uk : @Agenzia_Ansa mah il report mensile dell'ISS pagina 28 dice tutt'altro almeno per i tridosati, morti non vaccinati… - TgrRaiFVG : Coronavirus, migliora la situazione negli ospedali del FVG. Nuovi casi e incidenza in calo anche secondo il bollett… -