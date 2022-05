Bertolucci | Coraggio | ragazzi | ora boicottate Wimbledon

(Di sabato 14 maggio 2022) AGI - L'Associazione dei tennisti professionisti (Atp) insieme alla sua consociata femminile (Wta) sta pensando di penalizzare il torneo di, il più prestigioso del mondo, in programma dal 27 giugno al 10 luglio a Londra, dopo che per decisione della Federtennis inglese su pressione del governo Johnson ha bandito tennisti di nazionalità russa e bielorussa. La decisione non è stata ancora presa, ma l'associazione che riunisce i tennisti professionisti, presieduta dall'ex azzurro Andrea Gaudenzi, secondo indiscrezioni starebbe pensando a una penalizzazione del torneo al quale verrebbero dimezzati o addirittura tolti completamente i punti da assegnare nel torneo che potrebbe, di fatto, essere declassato a esibizione di lusso. Una scelta forte, che però non trova d'accordo chi l'Atp ha contribuito a fondarla nel 1972, Paolo. L'ex ...

