Anna Falchi: “Viva il cat calling, a me piace, l’uomo ha da puzzà” (Di sabato 14 maggio 2022) Anna Falchi, intervistata in collegamento nella trasmissione radiofonica, Un giorno da Pecora, ha dichiarato di essere una fan del catcalling e che se un uomo ci prova con lei in questo modo le piace. “Viva il catcalling, dopo 50 anni! Ma magari ce ne fossero, io non mi offendo per niente e magari sono pure carucci. Mi piace, mi fa sorridere.. Noi donne ci lamentiamo sempre che non ci sono più gli uomini virili, che non ci corteggiano più. Eh certo! Se gli mettiamo tutta questa pressione, sono terrorizzati. Lasciamoli esser anche un po’ maschi, anche un po’ rozzi, l’uomo ha da puzzà”. La conduttrice ha poi confessato che non le piace solo ricevere cat calling, ma anche farlo. “Mi è capitato di ... Leggi su biccy (Di sabato 14 maggio 2022), intervistata in collegamento nella trasmissione radiofonica, Un giorno da Pecora, ha dichiarato di essere una fan del cate che se un uomo ci prova con lei in questo modo le. “il cat, dopo 50 anni! Ma magari ce ne fossero, io non mi offendo per niente e magari sono pure carucci. Mi, mi fa sorridere.. Noi donne ci lamentiamo sempre che non ci sono più gli uomini virili, che non ci corteggiano più. Eh certo! Se gli mettiamo tutta questa pressione, sono terrorizzati. Lasciamoli esser anche un po’ maschi, anche un po’ rozzi,ha da”. La conduttrice ha poi confessato che non lesolo ricevere cat, ma anche farlo. “Mi è capitato di ...

