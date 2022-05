Amici 21, saluta un professore: chi al suo posto, le indiscrezioni (Di sabato 14 maggio 2022) Amici 21, domani in onda in diretta la finale del programma. Per la prossima stagione un professore potrebbe andare via. Di chi si tratta? E’ la vigilia dell’ultimo atto di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 14 maggio 2022)21, domani in onda in diretta la finale del programma. Per la prossima stagione unpotrebbe andare via. Di chi si tratta? E’ la vigilia dell’ultimo atto di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

italiano1061975 : RT @IltuttologoLS: State demolendo l'Italia con i vaccini e con una guerra che non è la nostra solo per leccare il culo ad un Bidone di pre… - alexiasslazio : amici amici e poi non te fanno salutà da pedro - LuciaBusato : RT @IltuttologoLS: State demolendo l'Italia con i vaccini e con una guerra che non è la nostra solo per leccare il culo ad un Bidone di pre… - LNN999 : RT @IltuttologoLS: State demolendo l'Italia con i vaccini e con una guerra che non è la nostra solo per leccare il culo ad un Bidone di pre… - RMaccaferri : RT @IltuttologoLS: State demolendo l'Italia con i vaccini e con una guerra che non è la nostra solo per leccare il culo ad un Bidone di pre… -