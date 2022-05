Virtus Entella-Palermo | gli ultimi precedenti in Serie B sorridono ai rosanero

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus #Under23 giocherà il prossimo turno contro una tra Padova, Reggiana, Catanzaro e Palermo. Le altre tre… - GiovaAlbanese : La #Juventus #Under23 affronterà il #Padova nel prossimo turno dei playoff nazionali di #SerieC: sfida casalinga ma… - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - NewsTuttoC : Virtus Entella-Foggia 2-1, gol e highlights della partita - ComunistaRosso : Sarà Virtus Entella-Palermo. Solo una parola: i me mutanni addivintaru marrò. Il peggior Quarto di finale che ci poteva capitare. -

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale (andata 17 maggio, ritorno 21 maggio): Feralpisalò - Reggiana Monopoli - Catanzaro- Palermo Juventus U23 - PadovaSono Padova , Reggiana , Catanzaro , Palermo , Feralpisalò,, Monopoli e Juventus U23 le squadre che si affronteranno nel Playoff Serie C secondo turno nazionale . Dopo le partite delle fasi precedenti, in questi minuti è andato in scena il ...Il sorteggio ha deciso che sarà Virtus Entella-Palermo al secondo turno nazionale dei playoff . Virtus Entella, Monopoli, Juventus Under 23 e Feralpisalò. Erano queste le 4 squadre che il Palermo pote ...Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio per gli accoppiamenti del secondo turno della Fase nazionale dei play off di Serie C. Il Palermo affronterà la Virtus Entella, che ha chiuso il girone B al qua ...