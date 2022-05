Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022)DEL 13 MAGGIO20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD. SI RALLENTA ANCORA SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULLA PONTINA PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. INCOLONNAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. SI STA IN CODA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL PONTE DI TOR BOACCIANA. INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE ...