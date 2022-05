Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 07:10 (Di venerdì 13 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione venerdì 10 maggio al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura sono pronta a parlare con Putin ma senza ultimatum lo dice il presidente zielinski ospite a Porta a porta per zielinski che ci draghi l’Ucraina può vincere Comunque secondo lui russi se ne devono andare devono rispondere di quello che hanno fatto non possiamo dici accettare compromessi per la nostra indipendenza ai Che vuol dire non accettare la Crimea russa non accedere territori per trovare una via d’uscita alla Russia non credo concludi che Putin e riuscirà a salvare la faccia e il Ministero degli Esteri di Mosca citato dalla tassa scrive per la Finlandia ad aderire l’alleanza Atlantica lanato punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia in questo caso Mosca prenderà contromisure tecniche militari di altro tipo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione venerdì 10 maggio al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura sono pronta a parlare con Putin ma senza ultimatum lo dice il presidente zielinski ospite a Porta a porta per zielinski che ci draghi l’Ucraina può vincere Comunque secondo lui russi se ne devono andare devono rispondere di quello che hanno fatto non possiamo dici accettare compromessi per la nostra indipendenza ai Che vuol dire non accettare la Crimea russa non accedere territori per trovare una via d’uscita alla Russia non credo concludi che Putin e riuscirà a salvare la faccia e il Ministero degli Esteri di Mosca citato dalla tassa scrive per la Finlandia ad aderire l’alleanza Atlantica lanato punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia in questo caso Mosca prenderà contromisure tecniche militari di altro tipo ...

