Spalletti: «L’anno prossimo girerò in camper per i quartieri di Napoli, parteciperò anche alle feste rionali» (Di venerdì 13 maggio 2022) In una delle sue ultime interviste fiume, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato il fatto che Luciano Spalletti ancora non ha preso casa a Napoli, ma, a distanza di un anno dall’arrivo in panchina, continua a risiedere in albergo. Nella conferenza stampa che ha tenuto oggi, a due giorni da Napoli-Genoa, il tecnico ha risposto a chi gli chiedeva se ritiene che la scelta di vivere in hotel lo penalizzi e alimenti la contestazione dei tifosi. «Vivere in hotel significa dedicarsi di più al lavoro, ma ho già ricevuto il preventivo per un camper, il prossimo anno ogni mese girerò un quartiere della città così parteciperò anche alle feste rionali, ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) In una delle sue ultime interviste fiume, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato il fatto che Lucianoancora non ha preso casa a, ma, a distanza di un anno dall’arrivo in panchina, continua a risiedere in albergo. Nella conferenza stampa che ha tenuto oggi, a due giorni da-Genoa, il tecnico ha risposto a chi gli chiedeva se ritiene che la scelta di vivere in hotel lo penalizzi e alimenti la contestazione dei tifosi. «Vivere in hotel significa dedicarsi di più al lavoro, ma ho già ricevuto il preventivo per un, ilanno ogni meseun quartiere della città così, ma ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - GabriVernucci : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ?? #ForzaNapoliSe… - napolista : #Spalletti: «L’anno prossimo girerò in camper per i quartieri di Napoli, parteciperò anche alle feste rionali» In… - Benito58047769 : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ?? #ForzaNapoliSe… - Lucadeflorentis : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ?? #ForzaNapoliSe… -