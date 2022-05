Scontro tra Del Debbio e una giornalista russa a Dritto e Rovescio. «Ma Vaffanc*lo» – Video (Di venerdì 13 maggio 2022) Dritto e Rovescio A Dritto e Rovescio si parla di pace, facendo la guerra. Ieri sera, nel corso della puntata del suo talk show, Paolo Del Debbio ha infatti ospitato, in collegamento, Yulia Vityazeva, la giornalista dell’agenzia russa Newsfront. L’atmosfera si è subito surriscaldata, con il conduttore che non ha perso tempo a mandare la donna a quel paese. Al centro del dibattito l’invasione della Russia in Ucraina. Dopo averle dato la parola, Del Debbio si è innervosito per le parole della Vityazeva, intenta a sottolineare – dopo aver contestato la presenza di alcuni tra il pubblico con la bandiera degli “avversari” – che a scatenare lo Scontro armato russo fosse stato il genocidio portato avanti, in Crimea e in Donbass, dagli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022)si parla di pace, facendo la guerra. Ieri sera, nel corso della puntata del suo talk show, Paolo Delha infatti ospitato, in collegamento, Yulia Vityazeva, ladell’agenziaNewsfront. L’atmosfera si è subito surriscaldata, con il conduttore che non ha perso tempo a mandare la donna a quel paese. Al centro del dibattito l’invasione della Russia in Ucraina. Dopo averle dato la parola, Delsi è innervosito per le parole della Vityazeva, intenta a sottolineare – dopo aver contestato la presenza di alcuni tra il pubblico con la bandiera degli “avversari” – che a scatenare loarmato russo fosse stato il genocidio portato avanti, in Crimea e in Donbass, dagli ...

Advertising

petergomezblog : Cisgiordania, giornalista di al-Jazeera morta mentre documenta uno scontro israeliani-palestinesi. La tv: “Uccisa a… - CarloCalenda : Il dibattito sull'Ucraina che da noi è diventato uno scontro tra tifosi. La dodicesima metamorfosi di Conte, l'invo… - fattoquotidiano : Cisgiordania, giornalista di al-Jazeera muore in uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi: “È stata uccisa… - Fra9390 : RT @dalilanucera1: @gallo_graziella non so precisamente come sará ma, io comunque l’ho detto, in caso di scontro tra i due o non so cos’alt… - EmmaKump : @BenedettaFrucci Esempio di scontro frontale tra i due neuroni superstiti…???? -