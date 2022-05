Roma, impianto di lavorazione del marmo abusivo: sequestrata un’area di 10mila mq (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XI Gruppo Marconi, diretto dal Dr.Massimo Fanelli, dopo aver effettuato attività di osservazione e successivi sopralluoghi, anche con la Direzione Tecnica del Municipio, ieri mattina hanno eseguito il sequestro penale di un’ area estesa per circa 10mila mq, nella località di Monti dell’Ortaccio. Il provvedimento è scattato a seguito delle gravi violazioni in materia edilizia e ambientale accertate nel corso delle verifiche: in particolare la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo con rete elettro saldata per circa 5000 mq, presumibilmente destinata all’installazione di un impianto per la lavorazione del materiale proveniente dalle vicine cave, il tutto eseguito senza la necessaria autorizzazione. Gli operanti hanno posto sotto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– Gli agenti della Polizia Locale diCapitale del XI Gruppo Marconi, diretto dal Dr.Massimo Fanelli, dopo aver effettuato attività di osservazione e successivi sopralluoghi, anche con la Direzione Tecnica del Municipio, ieri mattina hanno eseguito il sequestro penale di un’ area estesa per circamq, nella località di Monti dell’Ortaccio. Il provvedimento è scattato a seguito delle gravi violazioni in materia edilizia e ambientale accertate nel corso delle verifiche: in particolare la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo con rete elettro saldata per circa 5000 mq, presumibilmente destinata all’installazione di unper ladel materiale proveniente dalle vicine cave, il tutto eseguito senza la necessaria autorizzazione. Gli operanti hanno posto sotto ...

