Problema di salute’ | Kate Middleton | l’atroce verità sulla sua condizione | Rimasta pelle e ossa

Kate Middleton in occasione della festa della mamma ha deciso di parlare pubblicamente dei problemi di salute mentale, centra qualcosa anche lei. Kate Middleton, Duchessa di Cambridge e moglie di William, erede al trono della corona inglese ha deciso di parlare in occasione della festa della mamma per far propria una causa che è vicina a molte donne, la charity MMHA (maternal mental health alliance). L'obiettivo è quello di supportare le neo-mamme colpite da problemi di salute mentale perinatali. Kate lo fa postando un video sul suo profilo ufficiale Instagram. Ovviamente sono insorte molte critiche per il video girato da Kate, ma queste esisteranno sempre per qualsiasi cosa si faccia. C'è infatti chi ha pensato che ne sa lei di storie di questo tipo, ma non è così ...

