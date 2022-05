Ponte Lastra a Signa e Signa: c’è il via libera. Col risanamento del parco dei Renai fino all’Arno (Di venerdì 13 maggio 2022) C’è il via libera al Ponte fra Signa e Lastra a Signa e c’è la volontà corale da parte dei sindaci del territorio alla sua realizzazione. Il punto è stato fatto stamani dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha trovato le risorse: “nell’interlocuzione che ho avuto con il ministro Giovannini – spiega Giani- abbiamo impostato le cose perché vi fosse nel fondo di sviluppo e coesione, un ulteriore fondo dedicato proprio ad integrare ciò che non può essere fatto attraverso il piano di ripresa e resilienza, con l’impegno di 49,9 milioni" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 13 maggio 2022) C’è il viaalfrae c’è la volontà corale da parte dei sindaci del territorio alla sua realizzazione. Il punto è stato fatto stamani dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha trovato le risorse: “nell’interlocuzione che ho avuto con il ministro Giovannini – spiega Giani- abbiamo impostato le cose perché vi fosse nel fondo di sviluppo e coesione, un ulteriore fondo dedicato proprio ad integrare ciò che non può essere fatto attraverso il piano di ripresa e resilienza, con l’impegno di 49,9 milioni" L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

controradio : Ponte fra Signa e Lastra, inizio lavori previsto nel 2024 - FirenzePost : Ponte Lastra a Signa e Signa: c’è il via libera. Col risanamento del parco dei Renai fino all’Arno - ItaliaNostraFi : Il nuovo ponte sull’Arno a Lastra a Signa, ovvero: la damigiana e la borraccia… - ferpress : Nuovo #ponte fra Signa e Lastra: ok compatibilità ambientale. #Giani, ora la gara - - TSostenibile : Il nuovo corpo stradale avrà uno sviluppo di 2750 mt di cui 900 in viadotto con nuovo ponte sull’#Arno con annesso… -