Picchia la compagna incinta | ' Zitta | comanda l' uomo' I suoceri rom non le facevano vedere il figlio | famiglia intera a processo

Advertising

umbriajournal_ : Chiede di fare sesso alla compagna, e la picchia al suo rifiuto. Arrestato! - vocidicitta : Nuovo articolo: San Giustino: picchia la compagna, un arresto - umbriajournal_ : ?????? ???? ?????????? ??` ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ???? ?????????? ????????????, ?????? ???????????? ?????? ?????? ?????? ?? ???????????? ?????????????????? ?????? ??????????… - CorriereUmbria : +++ Botte alla compagna che non vuole fare sesso: arrestato #umbria #sesso #sangiustino #cittadicastello… - Umbria24 : Picchia la compagna che rifiuta il rapporto sessuale: 38enne arrestato -

ravennanotizie.it

ANCONA - Il compagno, un 25enne rom, l'avrebbe insultata e picchiata, anche quando lei era al terzo mese di gravidanza : 'Sono io l'uomo, comando io e tu devi stare zitta'. I suoceri, entrambi 45enni, ...E' finito in manette un 23enne di Adrano, con precedenti penali per reati contro la persona, accusati di maltrattamenti in famiglia e lesioni a danno della exdi anni 28 e dei figli in tenera età di quest'ultima, nonché dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte è giunta alla polizia una richiesta di aiuto da parte di ... Picchia e minaccia di morte la compagna: fermato 41enne a Cervia ANCONA - Il compagno, un 25enne rom, l’avrebbe insultata e picchiata, anche quando lei era al terzo mese di gravidanza: «Sono io l’uomo, comando io e tu devi stare zitta».Avrebbe malmenato la figlia adolescente della convivente al culmine di una discussione scoppiata il 15 maggio 2018 ed è finito sul banco ...