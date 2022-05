Perisic come Dybala, sgarbo Juve: l'Inter adesso trema sul serio (Di venerdì 13 maggio 2022) La 'Vecchia Signora' - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - già in passato aveva corteggiato il croato e guarderebbe con estrema attenzione gli scenari sul giocatore se dovesse Interrompere il ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) La 'Vecchia Signora' - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - già in passato aveva corteggiato il croato e guarderebbe con esattenzione gli scenari sul giocatore se dovesserompere il ...

Advertising

Yuro_23 : RT @NicoSchira: Come già raccontato mercoledì sera ballano 500mila euro tra l’#Inter e Ivan #Perisic per rinnovare. Legali (gli stessi del… - NicoSchira : Come già raccontato mercoledì sera ballano 500mila euro tra l’#Inter e Ivan #Perisic per rinnovare. Legali (gli ste… - InterMilanfan2 : RT @theboss_1908: #Perisic è un giocatore molto appetito come giusto che sia, oggi si legge di un interesse della Juve ma per completezza d… - Ugo2975 : @theboss_1908 Si parla del età di perisic ma qualcuno lo ha visto al 110 minuto 110 come cazzo correva - Imeon_97 : RT @nonvedogioie: Cuadrado che mise il piede tra le gambe di Perisic fu astuzia Lautaro che si 'autoincastra' su Bonucci e cade è simulazio… -