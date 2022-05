Pazzi del realme GT Master Edition? Oggi 13 maggio lo sarete di più (Di venerdì 13 maggio 2022) Qualora foste alla ricerca di uno smartphone Android ottimo per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’offerta di Oggi, venerdì 13 maggio, relativa al realme GT Master Edition (modello 2021 6+128GB), disponibile su Amazon al prezzo di 219 euro (invece di 349 euro di listino). Insomma, si tratta di un nuovo minimo storico per questo device venduto nel fantastico colore Luna White, spedito dall’e-commerce e che potrete pagare in due modalità: in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate mensili del valore di 43,80 euro ognuna. Di seguito ecco forniti i principali dettagli tecnici del prodotto di Shenzhen. Per chi ancora non lo conoscesse il realme GT Master Edition può contare su un display Super AMOLED da 6,43 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Qualora foste alla ricerca di uno smartphone Android ottimo per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’offerta di, venerdì 13, relativa alGT(modello 2021 6+128GB), disponibile su Amazon al prezzo di 219 euro (invece di 349 euro di listino). Insomma, si tratta di un nuovo minimo storico per questo device venduto nel fantastico colore Luna White, spedito dall’e-commerce e che potrete pagare in due modalità: in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate mensili del valore di 43,80 euro ognuna. Di seguito ecco forniti i principali dettagli tecnici del prodotto di Shenzhen. Per chi ancora non lo conoscesse ilGTpuò contare su un display Super AMOLED da 6,43 ...

